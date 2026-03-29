الضمان يطلق منحاً جامعية لأبناء المتقاعدين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن فتح باب استقبال طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء المتقاعدين والمتقاعدات الأردنيين، للحصول على درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المؤسسة أن المنح تشمل تخصصي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية (العمارة) بمنح دراسية كاملة، إضافة إلى منح جزئية بنسبة (50%) في تخصصي إدارة الموارد البشرية والقانون.

وبيّنت أن هذه المنح تُمنح لأبناء المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي (275) ديناراً، شريطة أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة لعام 2025 (الدورة التكميلية)، وألا يكون مستفيداً من أي منحة أو بعثة أخرى، وأن يكون حاصلاً على قبول في جامعة عمان العربية.

وأكدت المؤسسة أن لكل متقاعد حق الاستفادة من منحة جامعية واحدة فقط، مشيرةً إلى أن المنح لا تشمل رسوم التسجيل الجامعية.

وأضافت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال الحساب الشخصي للمتقاعد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك حتى مساء يوم الخميس 9/4/2026.

ودعت المؤسسة جميع المتقاعدين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بتعبئة الطلب ضمن المدة المحددة، للاستفادة من هذه المنح التي تهدف إلى دعم أبناء المتقاعدين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي.