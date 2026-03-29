الحرس الثوري يعلن استهداف شركتين لإنتاج الألومنيوم في البحرين والإمارات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين، الأحد، إن شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وهي شركة رئيسية في البلاد، تم استهدافها، السبت، في هجوم إيراني أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين.
وأكدت الشركة المعروفة أيضا باسم “ألبا” أن سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وأنه نتج عن الحادث إصابتان طفيفتان.
وأضافت وكالة “بنا” أن شركة ألبا تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وتواصل تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها. وستُصدر الشركة مزيدًا من التحديثات في الوقت المناسب، كلما اقتضت الحاجة لذلك.
ومن جانبها، قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومقرها أبوظبي، السبت، إن موقعها في الطويلة قد تعرض لـ”أضرار جسيمة” جراء هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.
وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الحطام المتساقط من صاروخ باليستي تم اعتراضه تسبب في اندلاع ثلاثة حرائق قرب منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الحرس الثوري زعم، دون تقديم تفاصيل، أن الشركتين تربطهما علاقات بالجيش الأمريكي وشركات الطيران.
وكانت شركة ألبا أغلقت بالفعل 3 خطوط صهر في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما يمثل 19% من طاقتها الإنتاجية السنوية، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، وفقا لبيان سابق للشركة.
ويمثل قطاع الألمنيوم في الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية، بحسب وكالة “رويترز”.


