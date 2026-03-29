بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

92 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 92.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.30 دينارا لجهة الشراء وفقا لنقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 105.4 و 81.4 و 63.8 دينارا على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
