الأردن يدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في دهوك

وطنا اليوم:دان الأردن الأحد، استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك في جمهورية العراق الشقيق، اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا لأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ المملكة الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق، ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه.