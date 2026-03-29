وزارة السياحة تعزز الخدمات في برقش وأم النمل بوحدات صحية وأكشاك

وطنا اليوم:عززت وزارة السياحة والآثار خدماتها في موقعي غابات برقش وأم النمل والمعروفة باسم تلال «تلتبيز» من خلال إنشاء وحدات صحية وتخصيص أكشاك لأبناء المجتمع المحلي دعما لتمكينهم اقتصاديا وتعزيزا لدورهم في إدارة الموارد السياحية.

ووقعت الوزارة اتفاقية مع بلدية برقش للإشراف على التشغيل بما يضمن استدامة الخدمات كما زودت المواقع بحاويات وسلال نفايات للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري.

وأكدت استمرار تنفيذ مشاريع مماثلة في مواقع التنزه لتطوير تجربة الزائر والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.