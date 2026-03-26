تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 نيسان 2026 في العاصمة الرياض.
وأوضح الاتحاد أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة متأنية، بهدف ضمان حضور جميع الأطراف المعنية بسلاسة، وتفادي أي عوائق قد تؤثر على سير مراسم القرعة بالشكل المطلوب.
وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره للجنة التنسيق الوطنية لكأس آسيا السعودية 2027، مشيدا بجاهزيتها الكاملة لاستضافة الحدث وفق أعلى المعايير التنظيمية.
كما ثمن تعاون الاتحادات الوطنية والجماهير وكافة الشركاء، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد والتفاصيل المتعلقة بسحب القرعة في الوقت المناسب.
ويشارك المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات البطولة التي تستضيفها السعودية عام 2027، إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية، حيث يترقب الشارع الرياضي الأردني موعد سحب القرعة لمعرفة مجموعات البطولة


24 ساعة
17:07

الأردن سرّ القيادة وصناعة الاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

16:50

الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

16:46

إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

16:38

الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

16:18

عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

15:55

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:42

وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

15:39

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل شخصين

15:38

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:36

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:35

هيئة إدارية جديدة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية برئاسة المهندس علي ناصر

15:22

إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026