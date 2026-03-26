تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 نيسان 2026 في العاصمة الرياض.

وأوضح الاتحاد أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة متأنية، بهدف ضمان حضور جميع الأطراف المعنية بسلاسة، وتفادي أي عوائق قد تؤثر على سير مراسم القرعة بالشكل المطلوب.

وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره للجنة التنسيق الوطنية لكأس آسيا السعودية 2027، مشيدا بجاهزيتها الكاملة لاستضافة الحدث وفق أعلى المعايير التنظيمية.

كما ثمن تعاون الاتحادات الوطنية والجماهير وكافة الشركاء، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد والتفاصيل المتعلقة بسحب القرعة في الوقت المناسب.

ويشارك المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات البطولة التي تستضيفها السعودية عام 2027، إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية، حيث يترقب الشارع الرياضي الأردني موعد سحب القرعة لمعرفة مجموعات البطولة