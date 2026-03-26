الولاء والانتماء والنقد البنّاء: ثلاثية بناء الوطن لا هدمه

د: ابراهيم النقرش

في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي تمر بها المجتمعات، تبرز مفاهيم الولاء والانتماء والنقد البنّاء كركائز أساسية في تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة. غير أن هذه المفاهيم كثيرًا ما يُساء فهمها أو يُعاد توظيفها بشكل يضر أكثر مما ينفع، فتتحول من أدوات إصلاح إلى وسائل تضييق وإقصاء.

الانتماء الحقيقي لا يعني الصمت، ولا الولاء يعني التبعية العمياء. بل إن الانتماء الواعي هو الذي يُدرك أن حب الوطن يقتضي الحرص عليه، والحرص عليه يقتضي مراقبته وتقويم مساره. من هنا، يصبح النقد البنّاء ليس نقيضًا للانتماء، بل أحد أسمى تجلياته.

الانتماء ليس شعارًا يُرفع، ولا تصنيفًا يُفرض على الناس. هو شعور عميق بالمسؤولية تجاه الوطن، يتجلى في السلوك والموقف، وفي القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. الانتماء هو أن ترى الخلل فتسعى لإصلاحه، وأن ترفض الظلم حتى لو كان صادرًا ممن يدّعي تمثيل الوطن.

أما الانتماء الأعمى، فهو أخطر ما يواجه الدول؛ لأنه يُفرغ المفهوم من مضمونه، ويحوّله إلى أداة تبرير لكل خطأ. هذا النوع من الانتماء لا يبني دولة، بل يُضعفها، لأنه يمنع النقد ويخنق الإبداع، ويفتح المجال أمام فئات متسلطة لتحتكر تعريف الوطنية وتوزيع صكوكها.

النقد البنّاء هو عملية تقويم تهدف إلى الإصلاح، لا الهدم فهو ضروره لا ترف. هو ميزان يُرجّح مصلحة الوطن والمواطن والمسؤول على حد سواء. يقوم على الموضوعية، ويستند إلى الحقائق، ويهدف إلى تقديم حلول لا مجرد إطلاق الاتهامات.

في الدول المتقدمة، يُعتبر النقد أحد أهم أدوات الرقابة والشفافية، وهو جزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية. الأحزاب الحقيقية، والمؤسسات المستقلة، والإعلام الحر، كلها تمارس دورها في النقد من أجل تحسين الأداء العام، لا تقويضه.

النقد ليس خيانة، كما يحاول البعض تصويره، بل هو صمام أمان يمنع الانفجار. عندما يُمنع الناس من التعبير عن آرائهم، يتحول الاحتقان إلى أزمة، والصمت إلى خطر. أما حين يُفتح المجال للنقد المسؤول، فإن ذلك يعزز الثقة بين المواطن والدولة.

لقد برزت في بعض المجتمعات فئات تدّعي احتكار الولاء والانتماء، وتقوم بتصنيف الناس إلى “منتمٍ” و”غير منتمٍ”، وفق معايير ضيقة ومزاجية. هذه الفئات لا تدرك أنها تسيء للوطن والنظام السياسي، لأنها تزرع الخوف بدل الثقة، وتخلق فجوة بين الدولة ومواطنيها.

حين يصبح المواطن خائفًا من كلمته، مترددًا في التعبير عن رأيه، وكأنه يسير في حقل ألغام، فإن ذلك مؤشر خطير على خلل في فهم العلاقة بين الانتماء وحرية التعبير. ما يُقبل اليوم قد يُرفض غدًا، لا بسبب تغيّر الحقائق، بل بسبب تغيّر المزاج العام أو ضغط هذه الفئات.

الانتماء الحقيقي يعزز النقد البنّاء، والنقد البنّاء يعمّق الانتماء. فكلما شعر المواطن أن صوته مسموع، وأن رأيه يُحترم، ازداد ارتباطه بوطنه. وكلما كانت هناك رقابة مجتمعية واعية، تحسن أداء المسؤول، وارتفع مستوى الدولة.

الانتماء ليس أن تُغلق عينيك عن الخطأ، بل أن تفتحهما جيدًا، وأن تقول للمخطئ: أخطأت. وهو أيضًا أن تُشجّع كل من يعمل بإخلاص، وأن تُميّز بين النقد الهادف والتجريح غير المسؤول.

إن الوطن لا يُبنى بالصمت، ولا يُحمى بالتخوين، بل يُبنى بالعقول الواعية، والأصوات الصادقة، والنقد المسؤول. لا أحد يملك حق احتكار الانتماء، ولا أحد أكثر ولاءً من غيره إلا بقدر وعيه وإخلاصه.الولاء الحقيقي هو الذي يقوّي الدولة بالنقد لا بالصمت، والانتماء الصادق هو الذي يبني الجسور لا الحواجز.

فلنكفّ عن خلط المفاهيم، ولندرك أن النقد البنّاء ليس تهديدًا، بل فرصة. وأن الانتماء الحقيقي ليس قيدًا، بل قوة تدفعنا جميعًا نحو وطن أفضل، يتسع للجميع ولا ينهض إلا بالجميع، ويقوم على العدالة والشفافية والاحترام.