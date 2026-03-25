درع المناعة النفسية

كتبت الدكتورة اسيل شوارب..في زمنٍ لم تعد فيه الأمراض والفيروسات هي الخطر الصحي الوحيد الذي يهدد سلامة أبنائنا، لقد أصبحت “الفيروسات النفسية” من قلقٍ رقمي، وإحباطٍ صامت، وهشاشة عاطفية، تتسلل إلى غرفهم المغلقة عبر الشاشات وتفاصيل الحياة المتسارعة وتهدد صحتهم النفسية وعافيتهم.

إننا اليوم أمام واقع يفرض علينا إدراك حقيقة جوهرية: نحن لا نستطيع منع العواصف من الهبوب في وجه هذا الجيل، لكننا نملك وبكل قوة أن نبني في أعماقهم “مصدات رياح” صلبة، وهي ما نسميه بالمناعة النفسية، التي لم تعد مجرد رفاهية تربوية، بل أصبحت طوق النجاة الوحيد الذي يضمن ألا ينكسر الأبناء أمام أول اختبار حقيقي تضعه الحياة في طريقهم.

تبدأ ضرورة هذه المناعة من فهمنا العميق لطبيعة التحديات التي يواجهها الجيل الحالي، حيث تضعهم وسائل التواصل الاجتماعي في حالة مقارنة دائمة وظالمة مع نسخ “مثالية” ومزيفة للآخرين، مما يضعف ثباتهم النفسي ويجعل قيمتهم الذاتية رهينة لتقييمات وهمية وقبول افتراضي هش. هذا الضغط المستمر يتطلب بناء هيكل داخلي مرن يتجاوز مجرد التحصيل الأكاديمي، ليصل إلى القدرة على “التعافي” السريع من الإخفاقات، واعتبار العثرات محطات مهمة لبناء التجارب ومواجهة المشكلات ، وليست نهايات مأساوية للطموح.

ولكي يتحول هذا المفهوم إلى واقع ملموس، يجب أن يرتكز البناء على تعزيز الذكاء العاطفي لدى الابن، بحيث يمتلك القدرة على تسمية مشاعره وفهمها بدلاً من كبتها أو الهروب منها؛ فالمناعة الحقيقية تبدأ حين يدرك الطفل أن الشعور بالحزن أو المحبط هو جزء طبيعي من التجربة الإنسانية وليس علامة نقص. وهنا يأتي دور للأسرة، ليس كجهة تقدم حلولاً جاهزة ومغلفة، بل كبيئة آمنة تسمح بالخطأ وتدرب على مواجهة المشكلات، فالحماية الزائدة التي تمارسها بعض الأسر بتقديم حلول بالنيابة تخلق شخصيات هشة تنهار عند أول مواجهة حقيقية مع الواقع، بينما الحوار المفتوح والأسئلة التحفيزية تصقل مهارات الصمود والاعتماد على الذات.

كما يظل النموذج العملي الذي يقدمه الوالدان هو المختبر الأول الذي يتعلم منه الأبناء أدوات المواجهة؛ فهم لا يتعلمون الصمود من النصائح النظرية، بل من مراقبة كيفية تعامل الكبار مع أزماتهم وإحباطاتهم اليومية. إن تزويد الأبناء بهذا الدرع النفسي هو أعظم استثمار وأبقى إرث يمكن تركه لهم، لأنه يمنحهم الشجاعة للوقوف مجدداً مهما كانت قوة السقوط، ويحولهم من ضحايا لظروفهم إلى صناع لواقعهم، مؤمنين بأن القوة الحقيقية تنبع دائماً من الداخل، وأن صلابة الروح هي الضمانة الوحيدة للازدهار وسط عالم لا يتوقف عن التغير.