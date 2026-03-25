الدوري السعودي يبدأ مفاوضات جديدة لضم فينيسيوس

وطنا اليوم:تتصاعد في الوقت الحالي التكهنات بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعدما أظهر مسؤولو الدوري السعودي اهتمامًا متزايدًا بضمه إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين.

وبحسب ما ذكره الصحفي ساشا تافوليري، فقد جرت مؤخرًا مناقشات بين ممثلي اللاعب ومسؤولين سعوديين، وسط غموض يحيط بمستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد تافوليري لشبكة “سكاي سبورت”، أن سوق الانتقالات الصيفية يشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا من الأندية السعودية في سعيها لتعزيز صفوفها بلاعبين عالميين.

ويسعى المسؤولون السعوديون إلى تسريع وتيرة المفاوضات لضمان ضم فينيسيوس جونيور، الذي يُعد أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية حاليًا، خاصة بعد أدائه اللافت مع ريال مدريد في المواسم الأخيرة.

وأوضح، استنادًا إلى مصادر متعددة، بأن مسؤولين سعوديين عقدوا قبل أيام اجتماعًا مع ممثلي اللاعب فينيسيوس لمناقشة احتمال انتقاله إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن شركة سعودية كبرى نالت تفويضًا حصريًا من اللاعب لإدارة المفاوضات مع الأندية المهتمة، فيما تشارك وزارة الرياضة السعودية أيضًا في هذه المحادثات.

ومن جانبه، يواصل فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، الضغط شخصيًا منذ عدة أشهر لتسريع عملية تجديد عقد اللاعب البرازيلي، إذ يسعى لضمان بقاء الجناح في صفوف الفريق وتوقيع عقد جديد في أقرب وقت ممكن.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين اللاعب وريال مدريد، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد فينيسيوس، الذي أبدى انفتاحه على فكرة الرحيل، خاصة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن أحد الأندية الكبرى في السعودية تواصل مع إدارة النادي الملكي مؤخرًا، مقدمًا عرضًا بلغت قيمته 200 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد العقد الحالي لفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، إذ انضم النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الملكي عام 2018 قادمًا من فلامينغو، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو.