بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الملكية الأردنية منارة صامدة

3 ساعات ago
المهندس سالم العمري

بينما عصفت الرياح العاتية بقطاع الطيران العالمي، وقفت الملكية الأردنية كمنارة صامدة، في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.
أذهلت الشركة العالم بقدرتها الفائقة على الحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة، حاملة على جناحيها رسالة الأردن الإنسانية والحضارية.
لم تكن مجرد ناقلة للركاب، بل كانت شريان حياة أوصل الدواء والغذاء والأمل عبر قارات العالم باحترافية وإتقان.
هذا الإنجاز العظيم لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة رؤية ثاقبة وإدارة استثنائية حولت التحديات إلى فرص.
لقد جسدت الملكية الأردنية أعلى معاني الوطنية والمسؤولية، مؤكدة أن سماء الأردن تظل مرفوعة الرأس مهما اشتدت العواصف.
إنها بحق درة التاج الأردني، والمصدر الذي لا ينضب للفخر لكل أردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
