بعد مسيرة أسطورية .. صلاح يرحل عن ليفربول نهاية الموسم

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية، أن الدولي المصري محمد صلاح توصل إلى اتفاق مع مسؤولي ليفربول لمغادرة النادي دون مقابل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل مساعدته على تحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية.

وبحسب التقارير والتي كان أبرزها الصحفي الشهير فابرزيو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن العقد الحالي بين صلاح وليفربول الممتد حتى 2027 سيفسخ بالتراضي في يونيو 2026؛ ما يفتح الباب أمام الهداف المصري لإبرام صفقة انتقال حر دون أي مقابل مادي.

ووافقت إدارة “الريدز” على رغبة صلاح في خوض تجربة جديدة، دون مطالبة أي نادٍ بدفع رسوم انتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس تقدير النادي لمسيرة اللاعب وإسهاماته الكبيرة.

وأوضحت التقارير، أن القرار جاء في إطار “اتفاق ودي” بين الطرفين، مشابه لما حدث سابقاً مع المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث يحرص النادي على احترام رموزه ومنحهم حرية تحديد مستقبلهم.

وحقق “الملك المصري” 9 ألقاب، إلى جانب أرقام قياسية وعدد مهم من الجوائز الفردية، وسيغادر ملعب أنفيلد أسطورة تاريخية للفريق وجماهيره.

وفقد ليفربول نجمًا وهدافًا كبيرًا، لكنه أيضًا استفاد من رحيله ماديًا، رغم كونه يغادر مجانًا، بعد تنازله عن راتب الموسم الأخير من عقده.

ففي ظل تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، كان من الضروري أن تجلس الإدارة مع وكلاء اللاعب لتحديد مستقبله، وهو ما تم بالفعل بالاتفاق على شروط الرحيل.

ويتقاضى محمد صلاح 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الراتب الأعلى في الفريق، وكان عقده مستمرًا حتى صيف 2027، والذي جُدِّد عام 2025.

واضطر ليفربول إلى تجديد عقد أسطورته العام الماضي، ومنحه راتبًا كبيرًا بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تحت ضغط اللاعب والجماهير.

ومع تراجع مستواه وقرار الرحيل، تكون إدارة ليفربول قد استفادت ماديًا عبر تنازله عن راتب الموسم الأخير من عقده، ليرحل مجانًا عن الفريق ويوقع لنادٍ جديد في صفقة حرة.

وسيوفر ليفربول، عبر رحيل محمد صلاح وتنازله عن راتب الموسم الأخير في عقده، حوالي 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).

ويوفر راتب الأسطورة المصري، الراحل الصيف القادم، هامشًا مهمًا لإدارة الفريق لمنح راتب جيد لنجم جديد قد يكون بديله في الموسم المقبل.

وخلال 9 مواسم مع ليفربول، لعب صلاح 435 مباراة، مسجلاً 255 هدفاً، كما صنع 119 هدفاً في جميع المسابقات.