جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

وطنا اليوم:يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.
وأفاد المجلس، في بيان الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار “بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الأردن والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء”.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.
ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، بأنها “تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين”، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.
وأكدت المذكرة أن الهجمات “غير مبررة”، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.
وتدين مسودة القرار المقترحة هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.


12:48

ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة

12:41

الجغبير: غرف الصناعة تتابع تطورات الأوضاع يالمنطقة وتأثيراتها على الصناعة

12:37

وفيات الاربعاء 25-3-2026

12:30

مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن

12:21

الظهراوي: كيلو البندورة بدينار ونص والأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة

12:04

توزيع 600 حاوية وسلة نفايات في إربد

11:57

سبعة قتلى من الجيش العراقي بغارات على موقع لـ الحشد في الأنبار

11:48

الأوقاف تدرس تأجير جزء من مقبرة في المفرق لغايات زراعية

11:42

الحراحشة: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

11:38

العطارات : الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود

11:34

خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا

11:30

إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي

