برافوووو ضمان؛ ( 2.6 ) مليون دينار ربح دفتري فوري للضمان بصفقة شراء أسهم فوسفات

الخبير موسى الصبيحي

أبرم صندوق استثمار أموال الضمان اليوم صفقة شراء ( 650 ) ألف سهم من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية من إحدى الشركات بسعر ( 23.70 ) ديناراً للسهم وبقيمة إجمالية بلغت حوالي ( 15.4 ) مليون دينار.

علماً بأن السهم أغلق اليوم على سعر ( 27.76 ) دينار.

ماذا يعني هذا ؟

يعني أن الفارق في سعر السهم الواحد ( 4.06 ) دنانير ( الفرق بين سعر الشراء وسعر الإغلاق).

وبالتالي فإن صندوق الضمان حقق ربحاً دفترياً فورياً (Instant Paper Profit) بمجرد إتمام الصفقة بمقدار ( 2.6 ) مليون دينار.

طبعاً ناهيك عن توزيعات نقدية وربما غيرها ستكون من نصيب الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 والتي حققت فيها الشركة أرباحاً صافية ضخمة.

أقول: برافووو ضمان

وربنا يبارك بأموال العمال