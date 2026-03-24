اللاعب يزن العرب ضمن الأفضل في الدوري الكوري

وطنا اليوم:واصل اللاعب الأردني يزن العرب حضوره المميز في منافسات دوري الدرجة الأولى الكوري لكرة القدم، بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة، للمرة الثانية على التوالي، تقديرا للأداء اللافت الذي يقدمه.

وجاء اختيار العرب، ضمن قائمة “Best XI” للجولة، التي تضم أبرز اللاعبين في مختلف المراكز، وفق تقييمات فنية تستند إلى مستويات اللاعبين خلال مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

ويؤكد هذا الحضور المتكرر المستوى الفني المتقدم الذي يقدمه اللاعب الأردني في تجربته الاحترافية، إلى جانب مساهمته الفاعلة مع فريقه، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الكوري الجنوبي خلال الموسم الحالي.

ويواصل العرب، تقديم مستويات ثابتة، ما يعزز من مكانته بين أبرز المحترفين العرب في الملاعب الآسيوية.