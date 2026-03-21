الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات

النائب الدكتور ايمن أبو هنية

في ذكرى معركة الكرامة نقف أمام محطة خالدة من تاريخ وطننا العزيز محطة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية بل كانت لحظة فاصلة أعادت صياغة الوعي الوطني ورسخت في وجدان الأردنيين معنى العزة والسيادة والقدرة على صناعة النصر رغم كل الظروف

لقد كانت الكرامة قرارا وطنيا شجاعا جسده الجيش العربي المصطفوي حين وقف نشامى الوطن بثبات لا يتزعزع وقالوا كلمتهم الحاسمة هنا الأردن وهنا الكرامة وهنا لا يُسمح للانكسار أن يمر

سطر أبطال الجيش العربي في الكرامة ملحمة عز وفخر أثبتوا فيها أن الإيمان بالوطن والعقيدة الصادقة أقوى من كل آلات الحرب وأن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وشعبه قادر على تحويل التحديات إلى انتصارات

واليوم ونحن نعيش في ظل تحديات إقليمية متسارعة وصراعات تحيط بالمنطقة وتداعيات تمس أمننا واستقرارنا فإننا نستحضر الكرامة كنهج عمل لا كذكرى فقط نستحضرها في كل موقف وقرار ونحن نؤكد أن الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات العبث وأن سيادته خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف

إن التحديات اليوم لم تعد عسكرية فقط بل أصبحت تمتد إلى أمن الطاقة والاقتصاد والأمن السيبراني والاستقرار المجتمعي وهو ما يفرض علينا جميعا أن نستلهم روح الكرامة في بناء دولة قوية قادرة على حماية مصالحها وتحقيق الاكتفاء وتعزيز الاعتماد على الذات

وفي هذا السياق فإن معركة الكرامة اليوم هي معركة وعي وإنتاج وبناء معركة تعزيز أمن الطاقة واستغلال مواردنا الوطنية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم اقتصادنا وتوفر فرص العمل لشبابنا وتمكننا من مواجهة أي أزمات بثقة واقتدار

كما انتصر أجدادنا في الكرامة بالإرادة والعزيمة فإننا اليوم قادرون على الانتصار بالعمل والتخطيط والإنتاج وأن نمضي قدما نحو أردن قوي مزدهر يليق بتضحيات الشهداء ويحقق تطلعات قيادتنا الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

رحم الله شهداء الكرامة الذين كتبوا بدمائهم صفحة المجد وحفظ الله جيشنا العربي الباسل وحفظ الأردن قيادة وشعبا

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

عضو المكتب السياسي حزب عزم