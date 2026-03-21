ما سر ظهور مورينيو في أحد مساجد لشبونة؟

وطنا اليوم:ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لفريق بنفيكا، في أحد مساجد لشبونة، لتقديم الوداع الأخير لأحد مساعديه السابقين.

وتوفي الحارس البرتغالي السابق سيلفينيو لورو، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 67 عامًا، وهو أحد المقربين من المدرب البرتغالي الشهير، لذلك حرص على توديعه وحضور جنازته.

وحقق لورو مسيرة مميزة كحارس مرمى قبل أن يصبح مساعدًا لمورينيو، حيث بدأ مسيرته في فيتوريا سيتوبال، ثم انتقل إلى بنفيكا، حيث أصبح الحارس الأساسي بعد ثمانية مواسم، قبل أن يعود إلى فيتوريا سيتوبال، ثم ينتقل إلى بورتو، حيث لعب موسمين.

وقبل أن يختتم مسيرته بعمر 38 عامًا مع سالغيروش، شارك مع منتخب البرتغال في 23 مباراة دولية، وكان حارسًا من الطراز الرفيع، حيث خاض نهائيين لدوري أبطال أوروبا وخسرهما أمام آيندهوفن في 1988 وميلان في 1990.

وبعد اعتزاله، عمل مدربًا لحراس المرمى، وكان ضمن الطاقم الفني للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أندية إنتر ميلان وتشيلسي وبورتو وريال مدريد ومانشستر يونايتد، كما عمل مدربًا لحراس المرمى في الهلال السوداني رفقة المدرب البرتغالي ريكاردو فورمزينيو.