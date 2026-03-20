عندما تتحول الاجتماعات إلى خطط على الأرض… هنا يُصنع الفرق

إسراء بني ياسين

ترأس متصرف لواء الكورة بلال الرفايعة اجتماعًا موسعًا ضم الجهات الرسمية والخدمية والأمنية، لبحث جاهزية اللواء خلال عطلة عيد الفطر، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق لضمان استمرارية الخدمات وحفظ الأمن.
وشملت الاستعدادات تشكيل فرق ميدانية ومناوبات في البلديات، تكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز التواجد الأمني لضمان الانسيابية والنظام، إلى جانب جاهزية القطاع الصحي عبر توفير الأدوية واستمرار استقبال الحالات الطارئة.
كما أكدت مديرية المياه والجهات الرقابية جاهزيتها للتعامل مع أي ملاحظات، فيما تم التشديد على استدامة أعمال النظافة في مواقع التنزه.
وفي ظل توقعات بظروف جوية غير مستقرة، تم رفع الجاهزية وفتح غرف العمليات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة.
وهذا ما نستنتجه سواء من العمل الإداري المنظم او من التنسيق الواضح، وجاهزية استباقية.
نموذج يعكس عملًا مؤسسيًا يضع خدمة المواطن أولًا.

كاتبة في الشأن التنموي والمحلي.


