إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا ضمن الدورة الدولية الرباعية الودية التي تقام في مدينة أنطاليا التركية، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

‎وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، عبد الرحمن سليمان، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، يوسف أبو الجزر، أحمد عساف، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد طه، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وبهاء فيصل.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى أنطاليا مساء الأحد 22 آذار، حيث يلتقي النشامى مع كوستاريكا مساء الجمعة 27 منه، فيما يواجه نيجيريا مساء الثلاثاء 31 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب النشامى سيقيم تجمعه الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم في شهري أيار وحزيران، حيث يلتقي مع سويسرا مساء الأحد 31 أيار في مدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.