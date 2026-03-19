الملك يؤكد لرئيس وزراء الهند ضرورة الاحتكام للحوار لإنهاء الأزمة في المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الخميس، سبل خفض التصعيد بالمنطقة.

وتناول الاتصال ضرورة حشد الجهود الدولية وإدامة التنسيق للتوصل إلى تهدئة شاملة تجنب المنطقة إطالة الصراع وتوسع دائرته.

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، أهمية الاحتكام للحوار والقنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه لرئيس وزراء الهند بوقوع ضحايا هنود خلال الهجمات الإيرانية على دول عربية.