الملك يؤكد لرئيس وزراء الهند ضرورة الاحتكام للحوار لإنهاء الأزمة في المنطقة

3 ساعات ago
الملك يؤكد لرئيس وزراء الهند ضرورة الاحتكام للحوار لإنهاء الأزمة في المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الخميس، سبل خفض التصعيد بالمنطقة.
وتناول الاتصال ضرورة حشد الجهود الدولية وإدامة التنسيق للتوصل إلى تهدئة شاملة تجنب المنطقة إطالة الصراع وتوسع دائرته.
وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، أهمية الاحتكام للحوار والقنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار الإقليمي.
وأعرب جلالة الملك عن تعازيه لرئيس وزراء الهند بوقوع ضحايا هنود خلال الهجمات الإيرانية على دول عربية.


24 ساعة
16:48

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا

16:46

البدادوة يطمئن على صحة المصاب الرقيب محمد طلال الشورة

16:44

النائب الخزور: جولة الملك في الخليج ترسخ التنسيق العربي وتعزز الاستقرار الإقليمي

16:43

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. لبنان يسجّل أكثر من مليون نازح

16:38

الحرب الدائرة… مع من نقف؟

16:36

وزير الاستثمار يلتقي السفير الإسباني ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

16:14

البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك

16:00

حكومة مصر تعلن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

15:55

دور الأردن المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي: قراءة في جولة جلالة الملك عبدالله الثاني في الخليج

15:54

أسرة “وطنا اليوم ” تهنئكم بحلول عيد الفطر السعيد

15:51

كيف نجحت جامعات عالميه؟

15:19

مكافحة المخدرات: ضبط 39 شخصًا خلال 13 حملة ومداهمة أمنية واسعة

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان