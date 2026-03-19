أمن الدولة تباشر بالتحقيق في استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات

وطنا اليوم:صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة باشرت إجراءات التحقيق بالقضية المتعلقة باستشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات الواقعة مؤخراً في احدى مناطق شرق عمان.

وأسند للمتهم في القضية المشار إليها عدة تهم من بينها (جناية مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة سلاح أدت إلى وفاة موظف مكرر “3” مرات) ومعاقب عليها بعقوبة (الإعدام وفق أحكام القانون).

وسيتم رفع الأوراق التحقيقية للنائب العام لمحكمة أمن الدولة لإصدار قرار الاتهام بحق المتهم، حال انتهاء مدعي عام محكمة أمن الدولة من إجراءات التحقيق مع المتهم عن الوقائع المرتبطة بتلك الحادثة والمتمثلة بمقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وعن الأفعال الآثمة فيما يتعلق بصور الإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة لإجراء محاكمته بالتهم المسندة إليه وفق احكام القانون.