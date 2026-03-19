ثلاثة أبطال ارتقوا… حين واجهوا الظلام لينتصر النور

بقلم الباحث في حقوق الانسان الدكتور هشام المصري

في مشهدٍ تختلط فيه مشاعر الفخر بالحزن، ودّعت الأسرة الأمنية والمجتمع ثلاثة من خيرة أبنائه، الذين ارتقوا شهداء أثناء تأديتهم لواجبهم في مكافحة آفة المخدرات، تلك الآفة التي تستهدف عقول الشباب ومستقبل الأوطان.

لقد خرج الأبطال الثلاثة إلى مهمتهم وهم يدركون خطورة المواجهة، لكنهم آمنوا بأن حماية المجتمع مسؤولية لا تقبل التراجع. واجهوا تجار الموت بثباتٍ وشجاعة، مقدمين أرواحهم فداءً لأمن الوطن وسلامة أبنائه.

إن استشهادهم ليس مجرد حادثة عابرة، بل رسالة قوية بأن رجال الأمن سيبقون السدّ المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن. كما يؤكد أن معركة مكافحة المخدرات هي معركة مستمرة تتطلب تكاتف الجميع، من مؤسسات وأفراد، لحماية الأجيال القادمة.

وقد ترك الأبطال الثلاثة خلفهم قصة تضحية تُروى، ومواقف بطولية تُدرّس، وعائلات تفخر بأن أبناءها سطّروا أسمى معاني الوفاء والانتماء. هم لم يغيبوا، بل أصبحوا رموزًا خالدة في ذاكرة الوطن.

وفي هذا المصاب الجلل، تتقدم القلوب بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان، مؤكدين أن دماءهم الطاهرة لن تذهب سدى، بل ستكون وقودًا لمزيد من العزم والإصرار على اجتثاث هذه الآفة من جذورها.

رحم الله الأبطال… وجعل تضحياتهم نورًا يهدي طريق الوطن نحو الأمان والاستقرار.