وطنا اليوم:عطاءات أمانة عمان من حيث نظافة الإجراءات وسلامة حقوق العمال ملخص سؤال مشوقة للحكومة.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: عطاءات أمانة عمان

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. ما الأسس القانونية والإجرائية التي استندت إليها أمانة عمان الكبرى في إحالة عطاء جمع النفايات في العاصمة عمّان على ثلاث شركات، وما هي أسماء هذه الشركات وقيمة الإحالة لكل منها، وهل تمت الإجراءات وفق أحكام قانون الشراء العام ومبادئ المنافسة والشفافية، وكم يبلغ عدد عمال الوطن الذين ستستغني عنهم الأمانة نتيجة هذه الإحالة وما الأثر المالي المترتب عليه؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقه