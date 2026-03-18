دولة الرئيس اسمع ما يقوله طلال الشرفات

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

في الآونة الأخيرة كتب الدكتور طلال الشرفات عدة مقالات فيها نصائح لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وللأمانة ما كتبة الشرفات هو حديث الناس وهمسهم ونبض الشارع ممن لا يستطيعون أو يهابون الحديث فيه علانية، فالدكتور الشرفات القادم من أكناف البادية الشمالية وممن التفح ببردها القارص شتاءا وحرها الشديد صيفاً يعرف ظروف الناس ، ويعيش أوجاعهم ، ممن يسكن في البوادي والأرياف وفي المناطق التي تسمى الأقل حظا الذين لا يعرف حياة الفنادق الفخمة في عمان، أو سكن الهدوء ونظافة الطرق في عبدون أو دابوق، فالناس العاديين بحاجة إلى مسؤول كبير يسمع منهم مباشرة ليعرف أوجاعهم ومعاناتهم، وليس عبر ممثلين بعضهم لا ينقل الحقائق ، تعودنا أن المسؤولين الكبار خلال زياراتهم للمحافظات والأولوية يقابلون نفس الأشخاص المسؤولين القاطنين معظمهم في عمان، وتتكرر لقاءاتهم كل عام، والناس تتمنى أن يقوم أحد المسؤولين الكبار بالخروج عن هذه القاعدة ، ويخالف هذه السنة ويلتقي بالمواطنين من الصفوف الأخرى من خارج السستم من النواب والأعيان والوزراء السابقين وهكذا دواليك ، كنت أتمنى على دولة الرئيس أن يلتقي بأمناء الأحزاب السياسية ولو مرة ويستمع منهم مباشرة حول طروحاتهم وأفكارهم بالقضايا الوطنية العامة ، علاوة على اعتبارها دفعة قوية وحافز للعمل السياسي والحزبي ، لتكون رسالة أن الدولة والحكومة معنية بإنجاح منظومة التحديث السياسي والحزبي ، وها هي تأخذ مشورتهم، دولة الرئيس المحترم نقدر زياراتك الميدانية ، ولكن يجب أن يرافقها لقاء مع الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية والاجتماعية من خارج الصندوق ، الدكتور طلال الشرفات قرع الجرس فهل يسمع دولته الذي نكن له كل المحبة والاحترام والتقدير لجهود الميدانية المتواصلة صوت الجرس ويستجيب لنصيحته ، نأمل من الله ذلك ، ونحن في الإنتظار وأن غداً لناظره لقريب ، ورمضان كريم ، وللحديث بقية.