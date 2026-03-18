سلفة نهاية الخدمة: خطوة إيجابية وتطلعات لمزيد من الشمول، عطوفة الرئيس

بقلم :د. معروف سليمان الربيع

في إطار سعي جامعة اليرموك للتخفيف عن موظفيها، اتخذت إدارة الجامعة، مشكورة، قرارًا بصرف جزء من مكافأة نهاية الخدمة كـ”سلفة”، وفق شرط ألا يكون الموظف قد استوفى سابقًا أكثر من (2500) دينار.

وقد أسهمت هذه الخطوة في شمول نحو (380) موظفًا تقريبًا، ما يعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة المستفيدين والتفاعل مع احتياجات الكادر الوظيفي.

ومع ذلك، فإن هذا الشرط انعكس بطبيعته على الموظفين الأقدم خدمة، الذين تجاوزت مستحقاتهم السابقة هذا السقف بحكم سنوات عملهم، الأمر الذي حال دون شمولهم، رغم أنهم أرباب أسر، ولهم أبناء في الجامعات والمدارس، وعليهم الالتزامات البنكية والكثير من الالتزامات العارضة، وأعباء أجرة الشقق.

وفي هذا السياق، يبرز تطلع مشروع لدى شريحة من الموظفين نحو مزيد من الشمول للجميع، بما يعزز الشعور بالعدالة ويحقق رضا أوسع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في أعباء شهر رمضان الفضيل، وحلول عيد الفطر، والالتزامات.

وتبقى مثل هذه المبادرات محل تقدير لإدارة الجامعة الموقرة، مع الأمل باستمرار تطويرها بما يحقق التوازن بين الإمكانيات المتاحة وتطلعات جميع الموظفين، الذين غلب على البعض منهم الاستياء لعدم شمولهم في هذه اللفتة الكريمة .