سياسة قطع الرأس: استراتيجية إضعاف القرار أم  فتح الباب للتصعيد؟

د. علي الطراونة

إن استهداف القيادات الإيرانية منذ اليوم الأول لأي تصعيد عسكري يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد الضربات التكتيكية. فهذا النوع من العمليات يشير بوضوح إلى وجود اختراق كبير في المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، سواء على مستوى جمع المعلومات أو دقة التنفيذ.

استمرار استهداف القادة العسكريين والسياسيين يعكس استراتيجية قائمة على “قطع الرأس”، أي إضعاف مراكز القرار والتأثير المباشر على القدرة على إدارة الصراع. وهذا الأسلوب لا يُستخدم عادة إلا عندما تكون هناك معلومات دقيقة وحديثة، ما يعزز فرضية التفوق الاستخباراتي للطرف المنفذ.

وما يثير الانتباه أيضًا أن هذا النمط من الاستهداف ليس جديدًا، فقد ظهر في حروب سابقة، مثل ما يُعرف بـ”حرب 12”، حيث تم التركيز على القيادات كأولوية ميدانية. وهذا يدل على أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية (بدعم أو تنسيق مع الولايات المتحدة) تعتمد بشكل كبير على إرباك الخصم من خلال ضرب قياداته بدلًا من الاكتفاء بالمواجهة التقليدية.

في المحصلة، فإن هذا النوع من العمليات يشير إلى:

١. اختراق أمني واستخباراتي عميق

٢. تفوق في جمع وتحليل المعلومات

٣.استراتيجية ممنهجة لإضعاف مراكز القيادة والسيطرة

٤.محاولة لتغيير مسار الصراع بسرعة عبر استهداف النخبة القيادية

ويبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذا الأسلوب أن يحسم الصراع، أم أنه يفتح الباب لمراحل أكثر تصعيدا .

