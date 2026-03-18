إيزي ورايس يقودان آرسنال إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وطنا اليوم:قطع باريس سان جيرمان حامل اللقب تذكرته الخاصة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على مستضيفه تشلسي 3-0 في إياب ثمن النهائي علماً أن باريس سان جيرمان فاز ذهاباً 5-2.

وسجل للفريق الباريسي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا 6، برادلي باركولا 15، وسيني مايولو 62.

وسيلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي مع الفائز من مجموع مباراتي ليفربول وغلطة سراي علماً أن الفريق التركي فاز ذهاباً 1-0.

كما تأهل آرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات ضمن إياب ثمن النهائي.

وسجل ثنائية آرسنال إيبيريتشي إيزي في الدقيقة (36)، وديكلان رايس في الدقيقة (63).

وعبر آرسنال إلى ربع النهائي مستفيدًا من تعادله في لقاء الذهاب في ألمانيا على ملعب باي أرينا بنتيجة (1-1).

ويلتقي الفريق اللندني في ربع النهائي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد نجاحه في تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام بودو جلميت، بالفوز عليه بخماسية نظيفة بعد خسارته ذهابًا في النرويج بنتيجة (3-0).

ومنذ عودة آرسنال للمشاركة في دوري الأبطال موسم (2023-2024) بعد غياب خمس سنوات، نجح الفريق اللندني في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع هذا الدور أمام بايرن ميونخ في الموسم الأول، ووصل الموسم الماضي إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

ويأمل آرسنال في الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، وإنهاء عقدته مع الكأس ذات الأذنين، التي لم يتوج بلقبها من قبل طوال تاريخه، مكتفيًا بالوصول إلى المباراة النهائية في موسم 2005-2006 قبل الخسارة أمام برشلونة