الإنسان الحر… زعله مُرّ ولكن عفوه أعظم

بقلم : مستشار التدريب وتطوير الاعمال / هشام محمد المصري

في حياة الناس مواقف كثيرة تتقاطع فيها المشاعر بين الغضب والصفح، وبين الجرح والتسامح. لكن يبقى الإنسان الحر مختلفاً في ردّ فعله؛ فحين يُظلم أو يُساء إليه يكون زعله مُرًّا، لأن كرامته عالية ونفسه عزيزة، ولأنه لا يقبل أن يُهان أو يُستهان به. ومع ذلك، فإن عظمة هذا الإنسان لا تظهر في غضبه، بل في قدرته على العفو عند المقدرة.

الإنسان الحر لا يغضب لأن كبرياءه جريح فحسب، بل لأنه يحمل قيماً ومبادئ يرى أنها يجب أن تُحترم. فهو لا يرضى بالظلم ولا يقبل بالإساءة، ولذلك يكون حزنه عميقاً وغضبه صادقاً. لكن الفرق بينه وبين غيره أنه لا يسمح للغضب أن يقوده إلى الانتقام أو الظلم المضاد، بل يقف عند حدود القيم والأخلاق.

إن العفو عند المقدرة هو أعلى درجات القوة الأخلاقية. فالتسامح ليس ضعفاً، كما يظن البعض، بل هو دليل على قوة النفس وسمو الروح. فحين يستطيع الإنسان أن يرد الإساءة بإساءة ثم يختار العفو، فإنه يثبت أن قلبه أكبر من الجرح، وأن إنسانيته أوسع من الانتقام.

لقد علمتنا التجارب والتاريخ أن أعظم القادة وأسمى الشخصيات كانوا أهل عفو وصفح. كانوا يدركون أن الانتقام قد يريح النفس لحظة، لكنه لا يبني مجتمعاً ولا يصنع مستقبلًا. أما العفو فإنه يفتح أبواب الإصلاح ويعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح.

الإنسان الحر حين يغضب لا ينسى كرامته، وحين يعفو لا ينسى إنسانيته. فهو يوازن بين العزة والتسامح، وبين الحزم والرحمة. لذلك يظل زعله مُرّاً لأنه نابع من كرامة، لكن عفوه أعذب لأنه نابع من قلب كبير.

إن مجتمعاتنا اليوم أحوج ما تكون إلى هذه القيم؛ إلى إنسانٍ يعرف كيف يحفظ كرامته دون أن يفقد إنسانيته، وكيف يواجه الإساءة بالحكمة لا بالانتقام. فالحرية الحقيقية ليست فقط في قول ما نريد، بل في قدرتنا على ضبط النفس والارتقاء فوق الجراح.

وفي النهاية يبقى القول الصادق:

الإنسان الحر قد يغضب… لكن قلبه أكبر من أن يعيش أسيراً للغضب، ولذلك يكون عفوه عند المقدرة تاجاً على رأس الأخلاق.