الفوسفات، خيرات ولدي حين تتولاها خبرات بلدي

بقلم:أحمد خليل القرعان

البقاء والتحّدي، التطور وإلابتكار، التفوق والقيادة، التحّمل والتصّميم، اجتمعت كلها برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الفريق الذي انقذ الشركة من التصفية الى العالمية، ولم يكتفي بذلك، فتعالوا نلقي الضوء على تقرير اهم مجلة عالمية تعنى بشؤون الاقتصاد، أين وصلت الفوسفات الأردنية على سلم الترتيب بين الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟.

مقدمة لا بد منها للتعريف بالقفزة الهائلة لشركة الفوسفات الأردنية في رحلة الثماني سنوات الشاقة.

فشركة مناجم الفوسفات الأردنية لم تنفك منذ عام ٢٠١٧ عن تحقيق الإنجازات، وبناء السواعد والخبرات، فتراها تقفز بسرعة هائلة من إنجاز إلى إنجاز، حتى أصبحت مؤسسة عالمية الطابع ووطنية التحدي يشار لها بالبنان.

فلقد حلقت الفوسفات الأردنية في فضاء النجومية، فارتقت وفق التصنيف السنوي لمجلة “فوربس” العالمية لعام ٢٠٢٦ إلى المركز ( ٥١) ضمن أقوى (١٠٠) شركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، محققة نقلة نوعية لم يصل اليها اياً من الشركات الخاضعة للتقييم، وفق أحدث المعايير العالمية، قافزة( ٢٠) مركزاً بعد أن كانت في العام الماضي بالمركز (٧١) ، ومتخطية بذلك عدداً من كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ومن الجدير ذكره ونحن بصدد الحديث عن الإنجازات، فقد بلغت القيمة السوقية اليوم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ( ١٠،١) مليار دولار، وبلغت الزيادة في نمو في إيرادات الشركة بنسبة(٤، ١٩٪ )عما كانت عليه في عام ٢٠٢٥ لتبلغ نحو( ٢ )مليار دولار في كانون الثاني لعام ٢٠٢٦.

كما أظهرت البيانات الموحدة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية،تحقيق أرباح صافية لعام ٢٠٢٥ بعد الضريبة بلغت (٦٠١،٢٨٦) مليون دينار، بزيادة بلغت (٣١،٣٪ )مقارنة بأرباح المجموعة لعام ٢٠٢٤.

كما بلغ صافي مبيعات المجموعة خلال العام ٢٠٢٥ (مليار و٤٤٨) مليون دينار بزيادة مقدارها( ٢٣٥) مليون دينار، مقارنة مع مبيعات ٢٠٢٤ بنسبة زيادة بلغت ١٩،٣٪ .

فإنجازات الفوسفات المتسارعة والمتصاعدة نحو العالمية، تعتبر حدثاً استثنائياً يمثل حقبة ولدت من داخلها أحلام جيل بأكمله، ورسمت فيها ملامح شعب اذا اراد التحدي لن تقف أمامه كل التحديات.

فشكرا لمناجم الفوسفات مهندسين وفنيين واداريين وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد، ومايسترو اقتحام الصعوبات وإزالة المعيقات الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات.