بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

كم سيخسر منتخب البرتغال ماديا بسبب إصابة رونالدو؟

ساعة واحدة ago
كم سيخسر منتخب البرتغال ماديا بسبب إصابة رونالدو؟

وطنا اليوم:يواجه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أزمة مالية وفنية تلوح في الأفق، حيث باتت مشاركة النجم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في المباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب المكسيكي مهددة بشكل كبير بسبب الإصابة.
ولا تقتصر تداعيات غياب “صاروخ ماديرا” على الجانب الرياضي والجماهيري فحسب، بل تمتد لتشمل خسائر مادية ملموسة لمنتخب البرتغال.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “كوريو دا مانيا” (Correio da Manhã) الرياضية، فإن غياب الأسطورة البرتغالية عن المواجهة سيحرم الاتحاد الوطني من 20% من مكافأة مالية إجمالية تقدر بنحو مليون يورو (نحو 1.08 مليون دولار).
ويعود هذا البند في عقود المباريات الودية إلى القيمة التسويقية والجماهيرية الطاغية التي يضيفها وجود رونالدو في أرض الملعب.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب
يعاني رونالدو من إصابة عضلية في أوتار الركبة (إصابة في العضلة الخلفية)، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طوال الأسبوعين الماضيين. وبحسب التقارير الطبية، فإن مدة الاستشفاء تتراوح بين 3 و4 أسابيع، مما يجعل استدعاءه لفترة التوقف الدولي المقبلة أمرًا مستبعدًا تمامًا.
ويتواجد رونالدو حاليا في إسبانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع عودته للمشاركة مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين في 3 أبريل/نيسان المقبل.
ولن يقتصر غياب “الدون” على مواجهة المكسيك فحسب، بل سيمتد ليشمل ودية الولايات المتحدة أيضًا، وهو ما يفسر التقلص الكبير في قيمة المكافآت والعوائد المالية المتوقعة من هذه الجولة الودية للمنتخب البرتغالي.
ووقع المنتخب البرتغالي في المجموعة 11 بكأس العالم 2026، حيث سيواجه أوزبكستان وكولومبيا ومنتخبًا متأهلًا من الملحق الأوروبي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
