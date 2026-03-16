مشوقة يسأل عن مشروعية استثمار مئة مليون دينار من أموال الضمان لشراء مبان للبعثات الأردنية في الخارج

نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: استثمار أموال الضمان
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. ماهو الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سنة 2013م وذلك لتخصيص مبلغ (100) مليون دينار من خلال وحدتها الاستثمارية لتمويل شراء أو استبدال أو بناء مبان للبعثات الأردنية في الخارج، وما هي الضمانات الاستثمارية والاكتوارية التي تكفل حماية أموال المؤمن عليهم وتحقيق عائد يتناسب مع طبيعة أموال الضمان وأهدافها المحددة قانونا، وهل كان هذا المبلغ مخصص كاستثمار او قرض او تبرع من المؤسسة للحكومة وما هي الأرباح التي حصل عليها الضمان الاجتماعي وهل تم إعادة المبلغ الى المؤسسة وكيف تم ذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس
عدنان مشوقه


