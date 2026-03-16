وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي جمال ريان

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الإعلامي الراحل جمال ريان، مؤكدا أن الراحل كان من المساهمين في بناء عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وقال المومني: “رحم الله الإعلامي جمال ريان، ونستذكر مسيرته المهنية التي بدأت من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ليسهم في بناء عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، شأنه شأن العديد من خريجي مؤسسات الإعلام الوطني الأردني الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية هذه الرسالة العظيمة التي تعلموا أصولها في رحاب الأردن ومؤسساته.”

وأضاف المومني: “تعازينا الحارة لذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.”