مدارس خاصة تعطل الطلبة الخميس وتتحدى بلاغ رئيس الوزراء

وطنا اليوم:بدأت بعض المدارس الخاصة، اليوم الاثنين ، بإرسال رسائل إلى أولياء الأمور تُبلغهم بتعطيل الطلبة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك لإتاحة المجال أمامهم للاستعداد لعيد الفطر السعيد رغم صدور بلاغ رسمي عن رئيس الوزراء جعفر حسان يحدد عطلة عيد الفطر السعيد اعتباراً من صباح يوم الجمعة 20 آذار وحتى مساء يوم الاثنين 23 آذار..

وأظهرت رسائل متداولة بين أولياء الأمور ، أن بعض المدارس قررت بدء العطلة اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء الاثنين المقبل 23 آذار 2026، بهدف ما قالت انه منح الطلبة فرصة للاستعداد لعيد الفطر.

وبحسب رصد انقسمت آراء أولياء الأمور ، إذ اعتبر عدد منهم أن هذه الخطوة تعكس حالة من “الانفلات” في قرارات الدوام داخل المدارس الخاصة، مشيرين إلى وجود تهاون في رقابة وزارة التربية على التزام المدارس بالتقويم الدراسي الرسمي.

وأربك قرار تعطيل الطلبة العديد من الأهالي، خصوصاً أن العاملين في القطاعين العام والخاص يداومون في هذا اليوم ولم تشملهم العطلة، ما تسبب بصعوبات للأسر في ترتيب شؤون أبنائهم

في المقابل، بين آخرون أن القرار إيجابي، لأنه يتيح للطلبة وأسرهم فرصة إحياء الليالي الوترية الأخيرة من شهر رمضان، خاصة أن كثيرًا من الطلبة يتغيبون فعليًا عن الدوام خلال هذه الفترة.

على صعيد اخر اعتبر عاملون في المدارس ان اولياء امور اصبحوا يضغطون كثيراً على ادارات المدارس لتعطيل الطلبة في كثير من المناسبات ، اضافة الى ظهور “موضة” بين الطلاب بالاتفاق على عدم الذهاب الى المدرسة وانصياع الاهالي لهم