إعادة انتخاب لابورتا رئيسا لبرشلونة لولاية جديدة

وطنا اليوم:أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد أن جوان لابورتا أعيد انتخابه رئيسا للنادي بعد حصوله على أكثر من 68 بالمئة من الأصوات وسيبدأ ولايته الثانية على التوالي والرابعة إجمالا اعتبارا من أول تموز المقبل.

وتولى لابورتا (63 عاما) رئاسة النادي الكتالوني في مارس آذار 2021، لكنه استقال الشهر الماضي وفقا للوائح النادي من أجل الترشح مجددا.

ووصف لابورتا الانتخابات بأنها “احتفال بالديمقراطية والمسؤولية المدنية”، وقال إن المهام الذي تنتظره تشمل إنهاء العمل في ملعب كامب نو وتعزيز الفريق الأول.