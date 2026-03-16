الأردن ليس ساحة لحروب الآخرين… وسيادته خط أحمر يحميه جيشٌ لا يساوم على الوطن

النائب الدكتور أيمن أبو هنية

اقتبس بداية كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية “وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا”.

الحمد لله على نعمة الأمن والأمان تلك النعمة العظيمة التي لا تدرك قيمتها إلا الشعوب التي عانت الفوضى والخراب

وفي هذه اللحظات التي تتعرض فيها منطقتنا لعواصف من الصراعات والحروب نقف في الأردن صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة الذين يصلون الليل بالنهار ليبقى هذا الوطن آمناً مستقراً عصياً على كل من يحاول المساس بسيادته أو جره إلى ساحات صراع لا ناقة لنا فيها ولا جمل

لقد كان موقف الأردن واضحاً وثابتاً منذ البداية بكلمات حازمة اكدها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الأردن لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولن يسمح بأن تنتهك سيادته أو يعتدى على أرضه أو سمائه أو مياهه.

إن ما قامت به إيران من اعتداء وتطاول على سيادة الأردن أمر مرفوض ومدان بكل وضوح ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف فسيادة الأردن خط أحمر وأمنه الوطني ليس مجالاً للاختبار أو المغامرة فنحن دولة سلام

نمد يدنا للاستقرار لكننا نملك الإرادة والقوة لحماية وطننا وحدودنا بكل عزيمة وإصرار وتجاربنا يشهد لها التاريخ

وسيظل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صخرة تتحطم عليها كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وسيبقى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية الدرع الحصين الذي يحمي الوطن ويصون كرامته وتحرس سماءه وأرضه وبحره

حمى الله الأردن قيادة وشعباً وجيشاً.