كلمة حق للدكتور حميد البطاينة رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

أحياناً تضطر أن تكتب عن شخص على الرغم أن ما تكتبه عنه محرج بحكم الصداقة أو القربى ، لكن هناك أشخاص لا بد أن تسلط الضوء على سلوكياتهم وصفاتهم النبيلة احتراماً لضميرك وشهادة للتاريخ ولتسليط الضوء على إيجابيات بعض الناس، لتكون حافزاً للآخرين ،،،

الدكتور حميد البطاينة ، صاحب الوجه البشوش والإبتسامة التي لا تفارق محياه ووجه النقي، صاحب خلق نبيل، وأدب جم ، وتواضع ليس له حدود ، ونقي السريرة ، يرأس منتدى الأردن لحوار السياسات ، هذا المنتدى له فرعين في إربد وعمان ، قدم إنجازات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة ، من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل، تناول العديد من قضايا الوطن التخصصية ، وقدم توصيات ومقترحات لأصحاب الشأن والاختصاص لدراستها والأخذ بها ، يملك طاقة جسدية ديناميكية للعمل الوطني والاجتماعي والإنساني دون مقابل، قدم للوطن ما لم يقدمه بعض رؤساء الوزارات ، أو بعض الوزراء والأعيان ممن كوفئوا لمجرد أنهم ظاهرة صوتية تظهر على الشاشات ويقدمون تحليلات نظرية لا تمت بشئ من الحقيقة، أو لأنهم كانوا يهاجمون الوطن فترة من الزمن، ولم يقدموا شيئا عمليا ملموساً ، هذا الرجل ظلم كما ظلم الكثير من الأردنيين الوطنيين الأنقياء ذوي الأيادي البيضاء النظيفة والناصعة، لكنه ما زال مصرا وملتزما بمبادئه بخدمة الوطن وخدمة أصحاب الحاجات الإنسانية بصمت وهدوء وبعيداً عن الضوضاء الإعلامي ، وقابض على جمر الوطن، دون مقابل، الفلسفة التي تنتهجها الدولة في توزيع المناصب قائمة على محمد يرث من المغضوب عليهم ومرفوضين شعبياً وليس لهم أي نشاطات أو إنجازات وطنية واجتماعية تذكر ، ومحمد لا يرث لأنه من المقبولين شعبياً واجتماعياً ولهم أنشطة وطنية يشار لها بالبنان، توزيع كترضيات مستندة على الواسطة والمحسوبية وأصحاب الأجندات ممن يستفزون الأردنيين بتصريحاتهم وسلوكياتهم، لن أطيل ، لأن الشمس لا تغطى بغربال ، هذا غيض من فيض ، نتمنى ونسأل الله للدكتور حميد كل التوفيق والنجاح الدائم والصحة والعافية، ونقول له لك الله وهو أفضل من كل شيء ، والله غالب ، وللحديث بقية.