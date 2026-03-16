سياسة التوازن الأردنية، كيف نجت المملكة من عواصف الإقليم؟

د.يزن ياسين المعايعة

يقع الأردن في قلب منطقة تعد من أكثر مناطق العالم اضطراباً سياسياً وأمنياً فمنذ تأسيس الدولة الحديثة، وجد نفسه محاطاً بصراعات إقليمية متلاحقة، بدءاً من الحروب العربية الإسرائيلية مروراً بحروب الخليج وصولاً إلى الأزمات المعاصرة في سوريا والعراق،وبين هذه العواصف السياسية والعسكرية نجح الأردن في ترسيخ نهج سياسي يقوم على إدارة التوازنات الدقيقة بين القوى المتصارعة محافظاً على استقراره الداخلي رغم التحديات المتكررة.

الجغرافيا السياسية كقدر دائم

لم يكن موقع الأردن الجغرافي مجرد ميزة استراتيجية بل كان في كثير من الأحيان تحدياً كبيراً فالدولة تقع بين مراكز صراع رئيسية في الشرق الأوسط، ما جعلها عرضة لتداعيات أي أزمة إقليمية.

ومع ذلك طوّر صانع القرار الأردني سياسة خارجية قائمة على الحذر والبراغماتية، تسعى إلى حماية المصالح الوطنية دون الانخراط المباشر في الصراعات.

هذه السياسة اعتمدت على مبدأ أساسي، الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دور الأردن كعامل استقرار في المنطقة.

دروس الحروب العربية الإسرائيلية

منذ منتصف القرن العشرين، كان الأردن طرفاً مباشراً أو غير مباشر في الحروب العربية الإسرائيلية، وقد تركت تلك الحروب آثاراً عميقة على المجتمع الأردني والسياسة الداخلية والخارجية ومع مرور الوقت، أدركت القيادة الأردنية أن الاستقرار الداخلي يتطلب إدارة دقيقة للعلاقات الإقليمية، وتجنب الانجرار إلى صراعات قد تهدد كيان الدولة.

هذا الإدراك ساهم في صياغة نهج سياسي يعتمد على الدبلوماسية والتوازن بدل المواجهة المباشرة، مع الحفاظ على دعم القضايا العربية الأساسية.

حرب الخليج، اختبار جديد للسياسة الأردنية

شكلت حرب الخليج في مطلع التسعينيات اختباراً مهماً للسياسة الخارجية الأردنية، فقد وجدت المملكة نفسها بين ضغوط سياسية واقتصادية متعارضة، في وقت كانت فيه المنطقة تمر بتحولات عميقة ورغم التحديات حاول الأردن الحفاظ على موقف متوازن يراعي مصالحه الاقتصادية وعلاقاته الإقليمية.

هذه المرحلة أبرزت أهمية المرونة السياسية في إدارة الأزمات وأظهرت قدرة الأردن على التكيف مع التحولات الكبرى دون خسارة موقعه الإقليمي.

الربيع العربي والأزمات المجاورة

مع اندلاع موجة الاضطرابات في عدد من الدول العربية، واجه الأردن تحديات جديدة تمثلت في تدفق اللاجئين، الضغوط الاقتصادية، والتوترات الأمنية على الحدود. وعلى الرغم من ذلك تمكنت الدولة من الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار السياسي مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

ويرجع ذلك إلى مزيج من السياسات الإصلاحية الداخلية، والجهود الدبلوماسية الخارجية التي هدفت إلى إبقاء الأردن بعيدًا عن دائرة الصراع المباشر.

دور الدبلوماسية الأردنية

تميزت السياسة الخارجية الأردنية خلال العقود الماضية بقدرتها على بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، فقد حرص الأردن على الحفاظ على شراكات استراتيجية مع القوى الدولية الكبرى وفي الوقت ذاته حافظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية.

هذه الدبلوماسية الهادئة ساهمت في تعزيز صورة الأردن كوسيط موثوق في العديد من الملفات الإقليمية، كما ساعدت في تأمين الدعم الاقتصادي والسياسي في أوقات الأزمات.

التحديات المعاصرة

رغم هذا التاريخ الطويل من إدارة التوازنات يواجه الأردن اليوم تحديات معقدة تتعلق بالأمن الاقليمي والضغوط الاقتصادية، والتحولات السياسية في المنطقة. فالصراعات المستمرة في الجوار والتغيرات في موازين القوى الدولية، تفرض على صانع القرار الأردني مواصلة سياسة التوازن بحذر أكبر.

كما أن التحديات الداخلية، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، تجعل من الاستقرار الاقتصادي عاملاً اساسياً في الحفاظ على الاستقرار السياسي.

الاستقرار كأولوية وطنية

من خلال تجربته التاريخية، أدرك الأردن أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل الركيزة الأساسية لأي سياسة خارجية ناجحة، لذلك سعت الدولة إلى موازنة علاقاتها الخارجية بطريقة تخدم هذا الهدف دون الانجرار إلى صراعات قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.

على مدار عقود من الأزمات الإقليمية، استطاع الأردن أن يرسخ نموذجاً سياسياً قائماً على إدارة التوازنات الدقيقة بين القوى المتنافسة، وقد ساعد هذا النهج المملكة على الحفاظ على استقرارها في بيئة إقليمية مضطربة.

ومع استمرار التحولات في الشرق الأوسط، يبقى التحدي الأكبر أمام الأردن هو الحفاظ على هذا التوازن، وتطويره بما يتلاءم مع متغيرات المرحلة القادمة لضمان استمرار دوره كعامل استقرار في المنطقة.