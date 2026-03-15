الحسين يلوح بالتصعيد ويضع شروطًا.. ويشكو خشونة لاعب الوحدات

وطنا اليوم:قال نادي الحسين اربد\ انه يرفض ويستهجن ما شهدته مباراته أمام فريق الوحدات على ملعب القويسمة، وتحديدًا لقطة الهدف الملغي للاعب محمد أبو غوش.

تاليا نص البيان :

يعبر نادي الحسين الرياضي عن رفضه واستهجانه الشديد لما شهدته مباراة فريقه أمام فريق الوحدات على ملعب القويسمة، وتحديدًا في لقطة الهدف الذي أحرزه لاعبنا محمد أبو غوش.

فبعد إحراز الهدف، كان هناك من عبث بشباك المرمى بصورة متعمدة، في محاولة لإظهارها وكأنها ممزقة، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إلغاء الهدف بداعي أن الكرة دخلت المرمى من الشباك الخارجية. غير أن الإعادات التلفزيونية أظهرت بوضوح لا يقبل الشك أن الكرة دخلت المرمى بشكل صحيح وقانوني قبل حدوث هذا العبث.

إضافة إلى ذلك، شهد اللقاء خشونة زائدة ومتعمدة وعلنية من قبل لاعبي الوحدات تجاه لاعبي فريقنا، أمام أعين الحكم والطاقم المساعد، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبينا، وتسبب بها ذات اللاعب في أكثر من مرة، إحداها إصابة صعبة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

إن ما حدث يعد تصرفا مرفوضا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن اعتباره أمرًا بسيطًا أو عابرًا، بل يمثل سلوكًا غير مقبول بتاتًا ويشكل إساءة مباشرة لعدالة المنافسة ويضر بسمعة دورينا الذي نحرص جميعًا على الحفاظ على نزاهته ومكانته.

وعليه، فإن نادي الحسين الرياضي:

1. يطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، وفرض أشد العقوبات بحقه.

2. يعلن أنه سيرفع طلبًا رسميًا إلى اتحاد كرة القدم، يطالب فيه بأن يكون التحكيم من الخارج لكافة مباريات فريق الحسين المتبقية في البطولة بعد التوقف الدولي، حفاظًا على نزاهة المنافسة وصونًا لسمعة الكرة الأردنية.

ويؤكد نادي الحسين الرياضي أنه لن يقبل المساس بحقوقه تحت أي ظرف، وسيتخذ جميع الإجراءات الرسمية اللازمة لضمان تحقيق العدالة، حفاظًا على نزاهة المنافسة وصونًا لحقوق النادي وجماهيره