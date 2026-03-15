نهائي كأس الأردن للسلة دون جمهور وتغريم الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة السلة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، التي ستجمع فريقي الفيصلي والوحدات يوم غد الاثنين، دون حضور الجماهير، وذلك استنادًا إلى القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك، على خلفية ما شهدته المباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة ذاتها من أحداث مؤسفة تمثلت في مظاهر الشغب اللفظي بين الجماهير وإلقاء كاسات المياه والألعاب النارية (الفتيش).

كما قررت لجنة الانضباط والسلوك تغريم كل نادٍ مبلغ 1000 دينار، مع توجيه تنبيه إلى لاعب الوحدات مالك كنعان على خلفية واقعة التهجم التي شهدتها نهاية المباراة. حيث تأتي هذه العقوبات في إطار حرص الاتحاد على ترسيخ مبادئ الروح الرياضية، والحفاظ على سلامة المنافسة، وصون القيم الأخلاقية التي تقوم عليها اللعبة.

ويشدد الاتحاد على التزامه الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إقامة المباريات في أجواء رياضية تليق بسمعة كرة السلة الأردنية وتاريخها، بعيدًا عن الشغب بكافة أشكاله