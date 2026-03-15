محمد مشهور الفاعوري … عقل إداري يصوغ المشاريع بلغة الرؤية والإنجاز

كتب: ليث الفراية

في الاقتصاد والاستثمار، لا تصنع الأسماء الوازنة المصادفة، ولا تُبنى المؤسسات الراسخة على الحظ العابر، بل على رؤيةٍ واضحة وإدارةٍ تمتلك القدرة على قراءة التحولات واستيعاب الفرص وتحويل الأفكار إلى مشاريع، ثم تحويل تلك المشاريع إلى إنجازات ملموسة تترك أثرها في مسار التنمية وعندما نتحدث عن محمد مشهور الفاعوري، الرئيس التنفيذي لشركة عبر المملكة لتطوير وإدارة المشاريع، فإننا نقف أمام نموذج إداري استطاع أن يرسّخ حضوره بثقة وثبات في واحد من أكثر القطاعات دقة وتعقيدًا؛ قطاع تطوير وإدارة المشاريع.

فالفاعوري لا يمثل مجرد مدير تنفيذي يقود شركة ضمن إطار إداري تقليدي، بل يمثل رؤية قيادية ترى في الإدارة مسؤولية فكرية قبل أن تكون وظيفة، وتؤمن بأن بناء المؤسسات يبدأ من بناء الفكرة، وأن المشروع الناجح هو ذلك الذي يقوم على تخطيط عميق ورؤية بعيدة المدى وقدرة على استباق الفرص قبل أن تتحول إلى ساحات تنافس محتدم ومن هنا جاءت تجربته المهنية لتؤكد أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بعدد القرارات التي تُتخذ، بل بالأثر الذي تتركه تلك القرارات في قوة المؤسسة واستقرارها ونموها.

ومن يتأمل مسيرة شركة عبر المملكة لتطوير وإدارة المشاريع يدرك أن ما وصلت إليه من حضور مهني لم يكن نتاج ظرف عابر، بل ثمرة عمل مؤسسي متراكم قائم على التخطيط الدقيق والاستثمار في المعرفة والخبرة فقد نجحت الشركة في رسم مسار واضح لنفسها في مجال تطوير المشاريع وإدارتها، مستندة إلى منهجية احترافية تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية بعمق، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار وقادرة على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية.

لقد أدرك الفاعوري منذ وقت مبكر أن قطاع تطوير المشاريع لم يعد يقتصر على الجوانب الهندسية أو الإدارية التقليدية، بل أصبح منظومة متكاملة تتقاطع فيها عناصر التخطيط الاقتصادي والإدارة التنفيذية والرؤية الاستثمارية لذلك حرص على أن تكون شركة عبر المملكة منصة عمل احترافية تجمع بين الخبرات المتخصصة والرؤية الاستراتيجية، بحيث تكون قادرة على التعامل مع المشروع منذ لحظة الفكرة الأولى وحتى اكتمال التنفيذ وفق معايير مهنية رفيعة.

وما يلفت في تجربة الفاعوري القيادية قدرته على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على المهنية والانضباط الإداري والالتزام بمعايير الجودة، وهي القيم التي تشكل الركيزة الأساسية لأي مؤسسة تسعى إلى الاستقرار والنجاح فالمؤسسات لا تُقاس بحجم المشاريع التي تديرها فحسب، بل بقدرتها على بناء بيئة عمل تقوم على الثقة والمسؤولية والعمل الجماعي.

ومع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، برزت الحاجة إلى شركات تمتلك القدرة على إدارة المشاريع وفق منهجيات حديثة ورؤى استراتيجية متقدمة، وهو ما دفع شركة عبر المملكة لتطوير وإدارة المشاريع إلى تعزيز حضورها المهني عبر تقديم حلول متكاملة للمشاريع الاستثمارية، سواء في مجال التخطيط أو الإدارة أو بناء الشراكات المهنية القادرة على تحقيق التكامل بين الخبرة والفكرة.

ولعل من أبرز ملامح القيادة لدى محمد الفاعوري إيمانه العميق بأن نجاح المؤسسات لا يتحقق بالجهود الفردية، بل ببناء منظومة عمل جماعية تتكامل فيها الخبرات وتتلاقى فيها الأفكار ولذلك حرص على أن تكون الشركة مساحة حقيقية للتفكير والإبداع، لا مجرد إطار إداري جامد، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على طبيعة العمل داخل المؤسسة وعلى قدرتها في التعامل مع المشاريع بكفاءة عالية.

إن تجربة الفاعوري تقدم مثالًا واضحًا على جيل من القيادات الاقتصادية التي تدرك أن الاستثمار لم يعد يقوم على المبادرات التقليدية وحدها، بل يحتاج إلى تطوير دائم في أدوات الإدارة والرؤية ومن هنا جاءت فلسفته القائمة على التطوير المستمر والانفتاح على التجارب المهنية المختلفة في مجال تطوير المشاريع وإدارتها، بما يضمن مواكبة التحولات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي قراءة أعمق لمسيرته المهنية، يمكن القول إن محمد مشهور الفاعوري يمثل نموذجًا إداريًا يؤمن بأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام أو معادلات مالية، بل منظومة من الأفكار والفرص التي تحتاج إلى قيادة تمتلك القدرة على توجيهها في الاتجاه الصحيح ومن خلال قيادته لشركة عبر المملكة استطاع أن يضع لبنة مهمة في مسار بناء مؤسسة تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في تطوير المشاريع والاستثمارات.

قد لا يميل الفاعوري إلى الظهور الإعلامي كثيرًا، لكن أثر العمل الجاد غالبًا ما يكون أكثر حضورًا من أي تصريح فالمؤسسات الناجحة تقدم نفسها من خلال إنجازاتها، والقيادات الحقيقية تُعرف بقدرتها على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس في المشاريع التي تنهض والفرص التي تُصنع.

وهكذا تواصل شركة عبر المملكة لتطوير وإدارة المشاريع تعزيز حضورها المهني، مستندة إلى قيادة تدرك أن النجاح لا يتحقق بالشعارات، بل بالعمل المتقن والرؤية الواضحة والإيمان بأن كل مشروع ناجح يبدأ بفكرة يقودها عقل قادر على تحويلها إلى إنجاز حقيقي على أرض الواقع.