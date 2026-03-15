بسبب الحرب.. إلغاء سباقي البحرين والسعودية لفورمولا 1

وطنا اليوم:أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات السبت أن سباقي الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية لن يقاما في نيسان بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

كان هذا الإعلان متوقعا على نطاق واسع، وجاء في البيان الصادر عن بطولة فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات بالإضافة إلى المنظمين المحليين أن السباقين لن يستبدلا في جدول سباقات الشهر المقبل.

وقالت مصادر إن إعادة جدولة السباقين في وقت لاحق هذا العام غير مرجّحة بسبب الظروف اللوجستية والطقس، لكن البيان لم يستبعد ذلك صراحة، إذ ينخفض بهذا عدد السباقات من 24 إلى 22 سباقا هذا العام.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1: “رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وكان من المقرر أن تستضيف حلبة الصخير في البحرين الجولة الرابعة من الموسم في 12 نيسان، تليها حلبة كورنيش جدة في السعودية في الأسبوع التالي.

ويقام السباقان تحت الأضواء الكاشفة ليلا.

* اقتراب الموعد النهائي للشحن

تتواصل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران التي أطلقت طائرات مسيّرة وصواريخ على دول المنطقة بما في ذلك المنامة عاصمة البحرين، حيث كان من المقرر أن يقيم أفراد الأفرقة.

وأغلقت مطارات في المنطقة، بينها مطار المنامة، مع تهديد إيران بإغلاق الطريق التجاري الرئيس عبر مضيق هرمز.

كما أن البحرين هي مقرّ الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

وقالت مصادر مطلعة إن الموعد النهائي لشحن معدات السباق إلى البحرين هو 20 آذار. وتقام البطولة حاليا في شنغهاي ثم ستنتقل إلى اليابان حيث تنظم جائزتها الكبرى في 29 آذار.

وبعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية، ستكون ميامي هي الجولة التالية بعد اليابان في الثالث من أيار.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إنه درس إقامة السباقين في موقعين بديلين، لكن تقرر في النهاية إلغاؤهما.

وأضاف الاتحاد أن القرار اتُخذ بالتشاور الكامل مع شركة فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ميديا، والمنظمين المحليين، وأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات.

وكذلك، لن تقام سباقات فورمولا 2 وفورمولا 3 وأكاديمية فورمولا 1 النسائية المقررة في الشرق الأوسط.

وقال الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد في البيان “سيضع الاتحاد الدولي للسيارات دائما سلامة ورفاهية مجتمعنا وزملائنا في المقام الأول”.

وأضاف “بعد دراسة متأنية، اتخذنا هذا القرار مع وضع هذه المسؤولية نصب أعيننا. وما زلنا نأمل بالهدوء والأمان والعودة السريعة إلى الاستقرار في المنطقة”.

وتابع “البحرين والسعودية مهمتان للغاية بالنسبة لمنظومة سباقاتنا، وأتطلع للعودة إلى كلا البلدين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

* السباقان يدفعان رسوم استضافة كبيرة

يساهم السباقان بشكل كبير في ميزانية سباقات فورمولا 1، إذ تقدر رسوم استضافة البحرين وحدها بنحو 45 مليون دولار سنويا، ومن المرجح أن تكون رسوم استضافة السعودية أعلى من ذلك.

هذه هي المرة الثانية التي يلغى فيها سباق البحرين، وهو أكبر حدث رياضي فيها خلال العام.

وألغي سباق 2011 بسبب الاضطرابات المدنية في المملكة.

وأثيرت شكوك حول سباق جدة في عام 2022 بعد هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على منشأة نفطية بالقرب من حلبة السباق.

وأقيم سباق الجائزة الكبرى بعد أن تلقت الأفرقة ضمانات بالأمان واجتمع السائقون لأكثر من أربع ساعات لمناقشة الوضع.

كما أن السباقين يمثلان مستثمرين مهمين في هذه الرياضة، إذ يمتلك صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) فريق مكلارين حامل اللقب، في حين أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو هي الراعي الرئيسي لفريق أستون مارتن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل قوله “نحترم قرار الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا1 بعدم إقامة السباق في وقته المحدد”.

وأضاف “نؤكد للمجتمع الرياضي الدولي أن المملكة كانت على استعداد تام لاستضافة هذا السباق الذي سبق أن نجحت في استضافته في خمس نسخ سابقة”.