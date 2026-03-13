توتر في معبر نصيب: مهاجمة شاحنات أردنية بعد اتفاق النقل الجديد

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن سبب تعرض عدد من الشاحنات الأردنية للاعتداء عند معبر نصيب السوري هو قرار السماح للشاحنات الأردنية بالعبور للأراضي السورية، ما أثار حفيظة أصحاب الشاحنات السورية.

وبين أبو عاقولة، الجمعة، أن أصحاب الشاحنات السورية كانوا مستفيدين من عمليات المناقلة عبر الحدود بما يوصف بـ (الباك تو باك)، إلا أن الاتفاق الأردني السوري الأخير سمح بمرور الشاحنات الأردنية عبر الأراضي السورية.

وأوضح النقيب أن الاتفاق الأردني السوري الرامي إلى تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة للقيام بالعمليات ذاتها، أغضب أصحاب الشاحنات السورية.

واتفقت الأردن وسوريا الخميس على السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، وكذلك السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، من دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود.

وكشف أبو عاقولة عن الأضرار التي لحقت بشاحنات أردنية عبرت الجمعة من معبر نصيب وما فتئت وهاجمها أصحاب الشاحنات السورية، مبينا أنها تعرضت لأضرار محدودة بعد تدخل قوات الأمن السورية.

وطالب أبو عاقولة بتطبيق القرار على أن ترافق قوات أمنية قوافل الشحن.

وقال أبو عاقولة إن الأوضاع التي تلم بحركة الشحن البحري في عموم العالم ومنطقة الشرق الأوسط تستوجب تسهيل إجراءات العبور برا بين جميع الدول لتحقيق تكامل اقتصادي بشتى الجوانب.

ولفت نقيب أصحاب شركات التخليص إلى أن قطاع الشاحنات تأثر بشكل كبير جراء حرب إيران.

وقال إن أجور الشحن ارتفعت 4 أضعاف جراء الحرب الدائرة حاليًا، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة العالمية “رفعت الأسعار بشكل جنوني مستغلة هذه الظروف”.