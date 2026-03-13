قبل أذان المغرب بدقائق.. متطوعون يسابقون الزمن لإفطار الصائمين على الطرقات

وطنا اليوم:ينتشر مع اقتراب موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك، عدد من الشباب المتطوعين على تقاطعات الطرق والإشارات المرورية في مناطق مختلفة من العاصمة عمّان، حاملين أكواب الماء وحبات التمر وأكياس العصير، لتقديمها للصائمين العالقين في مركباتهم قبل موعد الإفطار بدقائق، في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي الذي يتميز به هذا الشهر الفضيل.

ويحرص المتطوعون على الوصول إلى مواقعهم قبل الأذان بوقت كافٍ، حيث يقفون بالقرب من الإشارات المرورية ويتوجهون إلى المركبات لتقديم الماء والتمر للصائمين، في مبادرة إنسانية بسيطة لكنها تحمل معاني كبيرة من التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويقول المتطوع مأمون خاطر، إنه يخرج يوميًا قبل أذان المغرب بنحو 40 دقيقة ليقف عند إحدى الإشارات المرورية ويوزع الماء والتمر على الصائمين.

وأضاف: “أقوم بهذا العمل طمعًا في الأجر والثواب، وأشعر بسعادة كبيرة وأنا أشارك في هذه المبادرة منذ بداية شهر رمضان”.

من جانبه، يوضح المتطوع نور شواهين، أنه يحرص على التطوع خلال الشهر الفضيل للخروج من حالة الكسل التي قد يسببها الصيام، قائلاً:”أشعر بالنشاط والسعادة عندما أقدّم الماء والعصير للمارة في مركباتهم، ما يمنحني هذا العمل راحة وطمأنينة”.

أما عبد الرحمن العسلي، فيقول إنه يخرج قبل الأذان بنحو نصف ساعة لتوزيع الماء على الصائمين، مؤكدًا أن إفطار الصائمين ولو برشفة ماء أو حبة تمر قد يساعدهم على التحلي بالصبر أثناء القيادة وتجنب السرعة والوصول بسلامة إلى منازلهم قبل الإفطار.

وفي السياق ذاته، تقول أستاذة علم الاتصال والتواصل الدكتورة أسيل مريان، إن هذا النوع من التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع مهم جدًا، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، لما يحمله من قيم التعاون والتكافل والتراحم بين الناس.

وتضيف، أن هذه المبادرات التطوعية، مثل توزيع الماء والتمر على الصائمين، تعزز روح التضامن المجتمعي وتوفر حالة من التقارب الإنساني بين الأفراد.

من جانبه، يبين أستاذ علم الاجتماع الدكتور يوسف الشرمان، أن هذه المبادرات التطوعية تعكس القيم الاجتماعية المتجذرة في المجتمع الأردني، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في مثل هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، وترسخ معاني العطاء والعمل الخيري.

وتجسد هذه المبادرات الشبابية صورة جميلة من صور التضامن في المجتمع خلال شهر رمضان، حيث يتسابق المتطوعون إلى خدمة الصائمين وإدخال السرور إلى قلوبهم في لحظات الإفطار، في رسالة إنسانية تؤكد أن روح الخير والعطاء ما زالت حاضرة بقوة في المجتمع