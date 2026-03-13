بنك القاهرة عمان
شكوى رسميه على مكتب وزير الاشغال العامة

29 دقيقة ago
شكوى رسميه على مكتب وزير الاشغال العامة

وطنا اليوم: شكوى رسميه
تحية طيبة وبعد،،
أود أن أضع بين أيديكم هذه الشكوى بخصوص وجود حفرة عميقة وخطرة على شارع الستين – طريق الموقر على يمين الطريق باتجاه لواء الموقر، وذلك قبل البوابة الرئيسية لـ المقبرة الإسلامية في الموقر بحوالي (300) متر تقريباً.
حيث إنه مساء يوم الخميس الموافق 12/3/2026 وأثناء قيادتي لمركبتي برفقة زوجتي وأطفالي على الطريق المذكور، سقطت المركبة في هذه الحفرة التي لم تكن واضحة ليلاً بسبب ضعف الإنارة وعدم وجود أي إشارات تحذيرية تدل على وجودها، الأمر الذي أدى إلى تلف كامل لإحدى إطارات المركبة (الكوشوك)، بالإضافة إلى حدوث أضرار في الجزء الأمامي من المركبة استدعت إجراء بعض الإصلاحات.
كما اضطررت للتوقف على جانب الطريق لمدة تزيد عن ثلاث ساعات برفقة عائلتي في الشارع العام لحين إيجاد حل لتبديل الإطار المتضرر، الأمر الذي شكل خطراً علينا وعلى مستخدمي الطريق.
وعند توجهي إلى أحد محال تصليح الإطارات (البنشرجي) القريب من مثلث الفيصلية، أفاد صاحب المحل بأن العديد من السائقين تعرضوا للحادث نفسه بسبب هذه الحفرة، كما أكد بعض المارة الذين توقفوا للمساعدة معرفتهم المسبقة بوجودها وتسببها بأضرار متكررة للمركبات.
وعليه، أرجو من عطوفتكم التكرم بالإيعاز للجهات المختصة بالكشف على الموقع بشكل عاجل والعمل على صيانة الطريق ومعالجة الحفرة ووضع إشارات تحذيرية مناسبة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المشتكي: فوزي أبو فارس
رقم الهاتف: 0798837367
التاريخ: 13/3/202


24 ساعة
15:15

أمانة عمّان: طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

14:47

ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة القوة الأسبوع المقبل ردا على إغلاق مضيق هرمز

14:37

اتفاق أردني سوري على تسهيل عبور الشاحنات إلى موانئ البلدين بالمثل

14:25

حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب

14:16

مقتل 4 عسكريين أمريكيين في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود غربي العراق

14:03

إنذار إسرائيلي بإخلاء سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

13:56

12 شهيدا وجرحى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

13:52

الصين تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار إلى الهلال الأحمر الإيراني

13:43

عجلون: الأعشاب البرية مورد غذائي ومصدر دخل للأسر

13:38

الملك يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

11:39

أمريكيون يرفضون رحلات الإجلاء ويفضلون البقاء بالإمارات

11:21

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

