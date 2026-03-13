شكوى رسميه على مكتب وزير الاشغال العامة

وطنا اليوم: شكوى رسميه

تحية طيبة وبعد،،

أود أن أضع بين أيديكم هذه الشكوى بخصوص وجود حفرة عميقة وخطرة على شارع الستين – طريق الموقر على يمين الطريق باتجاه لواء الموقر، وذلك قبل البوابة الرئيسية لـ المقبرة الإسلامية في الموقر بحوالي (300) متر تقريباً.

حيث إنه مساء يوم الخميس الموافق 12/3/2026 وأثناء قيادتي لمركبتي برفقة زوجتي وأطفالي على الطريق المذكور، سقطت المركبة في هذه الحفرة التي لم تكن واضحة ليلاً بسبب ضعف الإنارة وعدم وجود أي إشارات تحذيرية تدل على وجودها، الأمر الذي أدى إلى تلف كامل لإحدى إطارات المركبة (الكوشوك)، بالإضافة إلى حدوث أضرار في الجزء الأمامي من المركبة استدعت إجراء بعض الإصلاحات.

كما اضطررت للتوقف على جانب الطريق لمدة تزيد عن ثلاث ساعات برفقة عائلتي في الشارع العام لحين إيجاد حل لتبديل الإطار المتضرر، الأمر الذي شكل خطراً علينا وعلى مستخدمي الطريق.

وعند توجهي إلى أحد محال تصليح الإطارات (البنشرجي) القريب من مثلث الفيصلية، أفاد صاحب المحل بأن العديد من السائقين تعرضوا للحادث نفسه بسبب هذه الحفرة، كما أكد بعض المارة الذين توقفوا للمساعدة معرفتهم المسبقة بوجودها وتسببها بأضرار متكررة للمركبات.

وعليه، أرجو من عطوفتكم التكرم بالإيعاز للجهات المختصة بالكشف على الموقع بشكل عاجل والعمل على صيانة الطريق ومعالجة الحفرة ووضع إشارات تحذيرية مناسبة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المشتكي: فوزي أبو فارس

رقم الهاتف: 0798837367

التاريخ: 13/3/202