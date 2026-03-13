12 شهيدا وجرحى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

وطنا اليوم:استشهد 12 شخصا وجرح 12 آخرون بغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على مبنى سكني في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الصحة اللبنانية.

وقال المصدر “إن عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض تجري حاليا”، مشيرا إلى “أن مواطنين لبنانيين استشهدا أيضا جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في بلدة شبعا اللبنانية المحررة اثناء رعيهما الماشية”.

وذكر مصدر أمني لبناني “أن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الهرمل في البقاع اللبناني الشمالي، فيما يسجل تحليق للطيران المسيّر فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض”.