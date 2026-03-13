عجلون: الأعشاب البرية مورد غذائي ومصدر دخل للأسر

وطنا اليوم:تشهد محافظة عجلون انتشار الأعشاب الطبية والنباتات البرية في مناطقها الجبلية، إذ يُقبل المواطنون على جمعها واستخدامها في الغذاء.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إن المحافظة تتميز بتنوع نباتي نتيجة طبيعتها الجبلية وامتداد الغابات فيها ما يوفر بيئة مناسبة لنمو العديد من الأعشاب الطبية.

وأضاف أن من أبرز النباتات المنتشرة في المحافظة الزعتر البري والميرمية والبابونج والعكوب والخبيزة، مشيرًا إلى أن المديرية تنفذ برامج إرشادية لتوعية المواطنين بطرق جمعها دون الإضرار بها.

وأكد أهمية تنظيم عملية جمع الأعشاب للحفاظ على التنوع النباتي في المحافظة وضمان تجددها الطبيعي.

وقال رئيس اتحاد المزارعين في عجلون منيب الصمادي، إن الأعشاب البرية تعد جزءًا من الغذاء التقليدي في المحافظة، حيث يقبل المواطنون على جمعها خلال موسم الربيع.

وأضاف أن بعض الأعشاب مثل العكوب والزعتر البري تباع في الأسواق المحلية وتشهد طلبًا من المواطنين، ما يوفر مصدر دخل إضافي لبعض الأسر في المناطق الريفية.

وأكدت عضو مبادرة البيئة تجمعنا الدكتورة بيان المومني، أهمية نشر الوعي البيئي حول جمع الأعشاب بطرق سليمة، مشيرة إلى أن بعض الممارسات الخاطئة مثل اقتلاع النباتات من جذورها أو جمعها قبل اكتمال نموها قد تؤثر في استدامتها.

وأضافت أن الحفاظ على النباتات البرية يسهم في حماية التنوع الحيوي في الغابات والمناطق الحرجية.

وقال المزارع عربي فريحات، إن موسم الأعشاب البرية يشهد إقبالًا من الأهالي في عجلون، حيث يجمعونها من المناطق الجبلية لاستخدامها في إعداد أطباق شعبية معروفة في المحافظة.