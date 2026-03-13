بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

عجلون: الأعشاب البرية مورد غذائي ومصدر دخل للأسر

ساعتين ago
عجلون: الأعشاب البرية مورد غذائي ومصدر دخل للأسر

وطنا اليوم:تشهد محافظة عجلون انتشار الأعشاب الطبية والنباتات البرية في مناطقها الجبلية، إذ يُقبل المواطنون على جمعها واستخدامها في الغذاء.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إن المحافظة تتميز بتنوع نباتي نتيجة طبيعتها الجبلية وامتداد الغابات فيها ما يوفر بيئة مناسبة لنمو العديد من الأعشاب الطبية.
وأضاف أن من أبرز النباتات المنتشرة في المحافظة الزعتر البري والميرمية والبابونج والعكوب والخبيزة، مشيرًا إلى أن المديرية تنفذ برامج إرشادية لتوعية المواطنين بطرق جمعها دون الإضرار بها.
وأكد أهمية تنظيم عملية جمع الأعشاب للحفاظ على التنوع النباتي في المحافظة وضمان تجددها الطبيعي.
وقال رئيس اتحاد المزارعين في عجلون منيب الصمادي، إن الأعشاب البرية تعد جزءًا من الغذاء التقليدي في المحافظة، حيث يقبل المواطنون على جمعها خلال موسم الربيع.
وأضاف أن بعض الأعشاب مثل العكوب والزعتر البري تباع في الأسواق المحلية وتشهد طلبًا من المواطنين، ما يوفر مصدر دخل إضافي لبعض الأسر في المناطق الريفية.
وأكدت عضو مبادرة البيئة تجمعنا الدكتورة بيان المومني، أهمية نشر الوعي البيئي حول جمع الأعشاب بطرق سليمة، مشيرة إلى أن بعض الممارسات الخاطئة مثل اقتلاع النباتات من جذورها أو جمعها قبل اكتمال نموها قد تؤثر في استدامتها.
وأضافت أن الحفاظ على النباتات البرية يسهم في حماية التنوع الحيوي في الغابات والمناطق الحرجية.
وقال المزارع عربي فريحات، إن موسم الأعشاب البرية يشهد إقبالًا من الأهالي في عجلون، حيث يجمعونها من المناطق الجبلية لاستخدامها في إعداد أطباق شعبية معروفة في المحافظة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

أمانة عمّان: طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

14:51

شكوى رسميه على مكتب وزير الاشغال العامة

14:47

ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة القوة الأسبوع المقبل ردا على إغلاق مضيق هرمز

14:37

اتفاق أردني سوري على تسهيل عبور الشاحنات إلى موانئ البلدين بالمثل

14:25

حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب

14:16

مقتل 4 عسكريين أمريكيين في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود غربي العراق

14:03

إنذار إسرائيلي بإخلاء سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

13:56

12 شهيدا وجرحى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

13:52

الصين تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار إلى الهلال الأحمر الإيراني

13:38

الملك يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

11:39

أمريكيون يرفضون رحلات الإجلاء ويفضلون البقاء بالإمارات

11:21

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

وفيات
وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026