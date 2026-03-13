بنك القاهرة عمان
الملك يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

ساعتين ago
الملك يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، تداعيات التصعيد الخطير في الإقليم.
وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تعازيه باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب، مؤكدا تضامن الأردن مع دولة الإمارات في ظل الاعتداءات الإيرانية، التي تشكل انتهاكا لسيادة الإمارات ودول المنطقة.
وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى التهدئة والاحتكام للقنوات الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات.
وحذر جلالة الملك من خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة


