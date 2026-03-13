بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وفاة شخصين في عمان جراء سقوط مسيرة بولاية صحار

ساعتين ago
وفاة شخصين في عمان جراء سقوط مسيرة بولاية صحار

وطنا اليوم:قتل شخصان وافدان وأصيب آخرون، الجمعة، جراء سقوط طائرتين مسيرتين في ولاية صُحار في سلطنة عُمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن مصدر أمني.
وأوضحت الوكالة أن إحدى الطائرتين سقطت في المنطقة الصناعية بالعوهي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات.
وتأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وردت طهران منذ ذلك الحين بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:21

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

11:13

أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

11:02

وفيات الجمعة 13-3-2026

10:55

عبر من التاريخ وحركة المجتمعات

10:46

عضو بالكونغرس يدعو لترحيل المسلمين ويثير غضبا واسعا

10:11

مقتل ضابط فرنسي وإصابة جنود بهجوم بمسيّرة في كردستان العراق

09:47

واشنطن تسمح ببيع مزيد من النفط الروسي لتخفيف صدمة الأسعار

09:38

إصابة 80 شخصا في شمال إسرائيل بصاروخ من إيران

09:31

صحيفة: إدارة ترمب استهلكت بحرب إيران مخزون ذخائر يكفي لسنوات

09:23

ترمب: دمرنا إيران تدميراً شاملاً ومجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب

09:12

الحرس الثوري الإيراني يهدد بدفن الجنود الأمريكيين

09:06

بيان أردني سوري مشترك يؤكد تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والتهريب

وفيات
وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026