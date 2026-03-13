بنك القاهرة عمان
الحرس الثوري الإيراني يهدد بدفن الجنود الأمريكيين

21 دقيقة ago
الحرس الثوري الإيراني يهدد بدفن الجنود الأمريكيين

وطنا اليوم:أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة أن على الجنود الأمريكيين مغادرة المنطقة بسرعة.
وقال :” على الجنود الأمريكيين مغادرة المنطقة بسرعة وإلا سندفنهم أينما كانوا في الفنادق والملاجئ”.
وأضاف أن الموجة الـ43 من الهجمات الصاروخية استهدفت مناطق في القدس الغربية وتل أبيب وإيلات، كما تم استهداف قواعد أمريكية في المنامة وأربيل بالصواريخ والمسيرات.
وأشار غلى أن الدفاعات الجوية لجبهة المقاومة نجحت في إسقاط طائرة تزود بالوقود ومقتل 6 من أفرادها.


