نظراً للظروف الراهنة .. اعتذار عن إقامة إفطار رمضان 2026

وطنا اليوم:اعتذار .. إلغاء فطور رمضان هذا العام 2026 المقرر عمله 25 رمضان يوم السبت و الذي كان يضم ما يقارب 2000 طفل و عائلة ميسورة الحال

نظرًا للأوضاع التي تمر بها المنطقة من حروب و اسقاط شظايا متفرقة هذا العام

و في ضل قرارات وزارة الداخلية و الحكومة الاردنيه للمواطنين( في البقاء في المنازل و الابتعاد عن النوافذ و التجمعات )

، لذالك تم اتخاذ قرار إلغاء فعالية فطور رمضان السنوي التي اعتدنا على إقامتها كل عام.

كما نعتذر من الأصدقاء والأهل و شباب العمل التطوعي الذين كنا نتطلع للقائهم على مائدة المحبة في هذا الشهر المبارك،

وفي الوقت نفسه نؤكد اعتزازنا في الأردن بقيم التعايش والاحترام بين الأديان التي تميّز مجتمعنا، وهي رسالة وطنية وإنسانية يؤكد عليها دائمًا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، بأن يبقى الأردن نموذجًا للمحبة والوحدة بين جميع أبنائه.

.نسأل الله أن يبدل هذه الأيام بأيام أفضل، وأن

يجمعنا قريبًا على الخير والمحبة.

حمى الله الأردن ملك و شعب و ارض

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير