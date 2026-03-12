بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات: سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد وأسعار البيع ترتفع بشكل إيجابي

51 دقيقة ago
الفوسفات: سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد وأسعار البيع ترتفع بشكل إيجابي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات محمد الذنيبات إن الطلب على الفوسفات ومشتقاته يشهد ارتفاعا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن أسعار البيع تسجل بدورها ارتفاعا إيجابيا.
وأضاف الذنيبات في تصريحات الخميس أن طلبات الشراء على منتجات الفوسفات في ازدياد، مطمئنا المستثمرين والمساهمين بشأن أداء الشركة.
وأوضح أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد، مع وجود بعض التأخير في عمليات التصدير نتيجة الظروف الحالية، وأن المصانع تواصل عملها على مدار 24 ساعة من دون أي تأخير.
وأشار إلى أن لدى الشركة احتياطيا من مدخلات الإنتاج يكفي لفترة تتراوح بين 35 و80 يوما، لافتا إلى أن بعض مدخلات الإنتاج مثل الأمونيا والكبريت شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسواق العالمية.
وبيّن الذنيبات أن هذا الارتفاع سينعكس على أسعار بيع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة وحامض الفوسفوريك

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:16

مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام

20:06

نظراً للظروف الراهنة .. اعتذار عن إقامة إفطار رمضان 2026

19:56

إفطار جماعي في جوبر يعيد الحياة لحي دمّره نظام الأسد

19:38

مشوقة يتقدم باقتراح رغبة للحكومة بما يخص تيسير عمل قطاع الصحة والتربية والأوقاف

19:36

إيران إذ صمدت ..بحثٌ أمريكي عن استراتيجية مخرج

19:34

شركة أميركية تعلق أعمالها في حقل غاز غربي العراق

19:21

سلطات الاحتلال تقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا في الجمعة الأخيرة من رمضان

19:14

الملك: الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته

16:59

ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

16:56

لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها

16:52

مجتبى خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها

16:48

وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع إطلاق باقات سياحية مدعومة لاستهداف الأسواق العربية

وفيات
وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026