الفوسفات: سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد وأسعار البيع ترتفع بشكل إيجابي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات محمد الذنيبات إن الطلب على الفوسفات ومشتقاته يشهد ارتفاعا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن أسعار البيع تسجل بدورها ارتفاعا إيجابيا.

وأضاف الذنيبات في تصريحات الخميس أن طلبات الشراء على منتجات الفوسفات في ازدياد، مطمئنا المستثمرين والمساهمين بشأن أداء الشركة.

وأوضح أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد، مع وجود بعض التأخير في عمليات التصدير نتيجة الظروف الحالية، وأن المصانع تواصل عملها على مدار 24 ساعة من دون أي تأخير.

وأشار إلى أن لدى الشركة احتياطيا من مدخلات الإنتاج يكفي لفترة تتراوح بين 35 و80 يوما، لافتا إلى أن بعض مدخلات الإنتاج مثل الأمونيا والكبريت شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسواق العالمية.

وبيّن الذنيبات أن هذا الارتفاع سينعكس على أسعار بيع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة وحامض الفوسفوريك